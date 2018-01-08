ألقت السلطات التركية, يوم الاثنين, القبض على 62 مهاجراً غير شرعي دخلوا الاراضي التركية, قادمين من سوريا.

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ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) التركية عن مصادر أمنية قولها ان "قوات حرس الحدود التركي ضبطت 62 مهاجرا غير شرعي بينهم اطفال ونساء, أثناء محاولتهم التسلل للأراضي التركية ".

وكانت السلطات التركية ألقت, يوم السبت, القبض على 36 مهاجراً غير شرعي, اغلبهم سوريون, في ولاية ازمير كانوا يحاولون التسلل إلى جزر اليونان بشكل غير قانوني.

كما أوقفت السلطات التركية، يوم الجمعة، 121 مهاجرا غير شرعي معظمهم سوريين، أثناء محاولتهم عبور الحدود نحو اليونان.

يذكر أن الأمن التركي ضبط عدة مرات اشخاص بينهم سوريون حاولوا دخول الأراضي التركية بطريقة غير شرعية.