أعلن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان كريستوف مارتان, يوم الاثنين, أن 60 ألف لاجئ في لبنان عاد إلى سوريا, مؤكداً رغبة 80% من اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم حينما تتحسن الأوضاع الأمنية على أراضيها.

وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان, نشرته وسائل اعلام, أن مارتان ابلغ الرئيس اللبناني ميشال عون أن عدد اللاجئين الذين عادوا إلى بلادهم لم يتجاوز الـ 60 ألف لاجئ أي 1 بالمئة فقط من إجمالي عدد اللاجئين السوريين.

من جانبه, قال عون ان المطالبة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "تنطلق من ضرورة وضع حد للمعاناة التي يعيشونها من جهة, وتأكيدا على أهمية الوصول إلى حل سلمي يعيد الاستقرار والأمن إلى الأراضي السورية من جهة أخرى, بحيث يتمكن اللاجئين من العودة الآمنة إليها".

وأضاف أن "هذا الموقف يأخذ في الاعتبار الظروف الراهنة في سوريا والتي يأمل لبنان أن تتحسن في القريب العاجل".

وأفادت تقارير إعلامية, الثلاثاء الماضي, أن وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر, زار مؤخرا قرى في جنوب لبنان ودعا اللاجئين السوريين للعودة إلى مدنهم وقراهم في سوريا, مضيفةً أن الوزير حيدر أكدّ على أن "الكثير من هؤلاء اللاجئين بدؤوا حزم أمتعتهم للعودة".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كشفت مؤخرا ان عدد اللاجئين السوريين في لبنان تراجع لأقل من مليون شخص للمرة الأولى منذ عام 2014.

وغادر بين عامي 2011 و 2017، نحو 49 ألف لاجئ سوري لبنان في إطار برنامج الأمم المتحدة لإعادة التوطين في دول أخرى، منها الولايات المتحدة والسويد وفرنسا، فيما غادر آخرون بمبادرات شخصية، ومنهم من اختار الهجرة إلى أوروبا بطرق غير شرعية محفوفة بالمخاطر سواء بالبر أو بقوارب المهربين عبر البحر الأبيض المتوسط.

كما شهد عام 2017 تراجعا في أعداد اللاجئين المسجلين على قوائم المفوضية في لبنان إلا أن السلطات اللبنانية تؤكد وجود أكثر من مليون ونصف لاجئ سوري ينتشرون في مختلف مناطق البلاد.

وتسبب النزاع السوري المستمر منذ العام 2011 بتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها بينهم أكثر من 5 ملايين لجؤوا إلى دول الجوار، لبنان وتركيا والأردن.

سيريانيوز