قام الجيش الأردني, يوم الاثنين, بادخال مساعدات انسانية عبر أراضيه الى مخيم الركبان للاجئين السوريين الواقع داخل الأراضي السورية, على الحدود مع المملكة.

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وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية ان "القوات المسلحة الأردنية أشرفت وبالتنسيق مع وزارة الخارجية على إدخال مساعدات إنسانية عبر حدود المملكة الأردنية إلى تجمع الركبان الواقع على الأراضي السورية".

وأضاف موقع القوات المسلحة "تم إيصال المساعدات باعتماد آلية الرافعة التي تحمل المساعدات عبر الحدود، وتم تسليمها إلى وجهاء العشائر في منطقة الركبان".

وجاءت المساعدات بعدما وافق الأردن, يوم السبت, على إدخال مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان الذي يأوي لاجئين سوريين عبر أراضيه لمرة واحدة, بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع الأمم المتحدة.

وكان الاردن رفض مؤخرا بدخول لاجئين من الركبان إلى المملكة, معتبرا المخيم سورياً وما يخصه هو شأن سوري و المساعدات يجب أن تأتي من الجانب السوري.

وسلطت منظمات دولية الضوء على "المعاناة و الظروف الإنسانية والصحية السيئة" التي يعاني منها نحو اللاجئون في مخيم الركبان الصحراوي و"العالقين المهملين" على الحدود مع الأردن, وسط اتهامات للاردن برفض إدخالهم أو السماح للمساعدات بالوصول لهم", مطالبة الدول المعنية بالنزاع السوري بإيجاد حل فوري للأزمة الإنسانية "الخطيرة".

وياؤي مخيم الركبان نحو 60 ألف امرأة وطفل من الرقة ودير الزور، ويقع في منطقة آمنة بالقرب من القاعدة الأميركية في التنف.