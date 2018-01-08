أعلنت السلطات الأردنية, يوم الاثنين, أنها أحبطت مخطط لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش) كان يهدف لزعزعة أمن الأردن.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن الأردن أحبط مخططا تخريبيا لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" تضمن شن سلسلة هجمات في تشرين الثاني الماضي على منشآت أمنية ومراكز تجارية ورجال دين معتدلين.

وأشارت إلى أن دائرة المخابرات العامة اعتقلت "17 عنصرا متورطا بهذه العمليات وضبطت الأسلحة والمواد التي كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي".

ونشر التنظيم المتطرف في نيسان الماضي تهديداً عنيفاً للادرن، دعا خلاله أنصاره الى تنفيذ عمليات في المملكة على غرار هجوم كركوك في 2016.

وسبق, أن أعلن تنظيم داعش مراراً, أنه سيستهدف عواصم ومدن عالمية بسلسلة هجمات انتحارية لاسيما الدول التي تشارك في التحالف الدولي بقيادة واشنطن, رداً على عمليات قصف مواقع التنظيم في سوريا والعراق.

وشارف تنظيم "داعش" على الهزيمة بعد أن فقد مساحات شاسعة من أراضيه ومعظم المدن الكبرى التي كانت خاضعة لسيطرته في سوريا والعراق.