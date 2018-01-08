تعرضت عدة مناطق بدمشق وريفها, يوم الاثنين, لسقوط قذائف, مما ادى الى اصابة امرأة في منطقة باب توما.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية, عن مصدر في قيادة الشرطة بدمشق ,قوله أن قذيفتين سقطتا على حي باب توما بمدينة دمشق ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح ووقوع أضرار مادية في الممتلكات.

من جهتها, أفادت مصادر موالية على مواقع التواصل الاجتماعي, أن عدة قذائف هاون سقطت في محيط مستشفى ابن سينا و الحي السكني في الكبّاس بدمشق ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي ريف دمشق, ذكرت المصادر أن عدة قذائف استهدفت محيط سجن عدرا في مخيم الوافدين أدى إلى وقوع أضرار بالممتلكات .

وأصيب, يوم السبت, طفلين اثنين, ووقعت أضرار مادية بالممتلكات, جراء سقوط قذيفتين متفجرتين على منازل الأهالي في منطقة مخيم الوافدين بريف دمشق.

وتتعرض عدة مناطق بدمشق وريفها لسقوط قذائف أسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي و تنظيم "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها في حرستا بالغوطة الشرقية في ريف دمشق .

وفي محافظة حمص, ذكرت وكالة (سانا) أن الفصائل المقاتلة المنتشرة في ريف حمص الشمالي استهدفت بالقذائف منازل الأهالي في قرية جبورين شمال مدينة حمص, والتي تعتبر ضمن مناطق خفض التوتر, ما تسبب بوقوع أضرار مادية في الممتلكات.

ويشار إلى أنه منذ التوصل إلى اتفاق منطقة تخفيف التوتر شمال مدينة حمص مطلع آب الماضي, تم خرق الاتفاق عدة مرات ما أدى إلى وقوع خسائر مادية وبشرية.

سيريانيوز