اندلع حريق, صباح الاثنين, في الطوابق العليا من برج "دونالد ترامب" في ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية ما أدى إلى إصابة شخصين.

ونقل موقع (ميرر) عن ممثلي دائرة الإطفاء في مدينة نيويورك، تأكيدهم أن النيران شبت في الطوابق العليا من برج ناطحة السحاب والتي تعرف بـ"برج ترامب" في الساعة السابعة من صباح اليوم.

وأضاف أن عمال الطوارئ لا زالوا يكافحون ألسنة اللهب في الموقع، في محاولة منهم للسيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى أماكن أخرى.

وأعلنت إدارة الطوارئ في المدينة أن الحادث سببه تماس كهربائي، وأن شخصين أصيبا في الحادث تم نقلهما إلى المستشفى حالة أحدهما خطيرة.

ويشار إلى أن برج ترامب هو ناطحة سحاب مكونة من 58 طابق متعدد الاستخدامات في مانهاتن، نيويورك، صممه دير سكوت من شركة هايدن كونيل وطور من قبل دونالد ترامب، يعتبر برج ترامب بمثابة مقر لمنظمة ترامب ويعتبر مكتبه الرئيسي وسكن ترامب.

سيريانيوز