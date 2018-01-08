تواصلت, يوم الاثنين, العمليات العسكرية من قصف ومعارك بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة المسلحة, في محيط إدارة المركبات بمدينة حرستا بريف دمشق.

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وذكرت مصادر معارضة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان فصائل معارضة مسلحة تمكنت من السيطرة على 4 نقاط جديدة داخل ادارة المركبات بمدينة حرستا .

واشارت المصادر الى شن الجيش النظامي قصفا صاروخيا على مدينة حرستا.

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة ان الجيش النظامي احبط هجوما شنته المجموعات المسلحة باتجاه نقاطه بمحيط المعهد الفني في ادارة المركبات بحرستا شمال شرق دمشق واوقع قتلى وجرحى في صفوفهم وسط قصف مدفعي وصاروخي طال نقاط انتشارها

وبينت المصادر ان وحدة من الجيش دمرت مدرعة لمسحي "جبهة النصرة " على محور حي العجمي , وسط تقدم للنظامي في عدد من كتل الابنية في حي الحدائق بحرستا .

ولفتت المصادر الى حدوث اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي والمجموعات المسلحة على عدة محاور في حرستا بالتزامن مع قصف جوي وصاروخي يطال مواقع التنظيمات المسلحة في المنطقة

وكانت مصادر مؤيدة تحدثت امس ان الجيش النظامي تمكن من فك الحصار عن ادارة المركبات في حرستا بريف دمشق، عقب غارات ليلية وعملية نوعية نفذتها قوات المهام الخاصة, الا ان مصادر معارضة نفت هذا الامر.

وتصاعدت في الايام الاخيرة حدة المواجهات والعمليات العسكرية بين الجيش النظامي و المسلحين على محاور حرستا بهدف فك الحصار عن مبنى ادارة المركبات التابع للجيش النظامي.

وبدأت يوم منذ اسبوع المرحلة الثانية من معركة "بأنهم ظلموا"، وتمكنت إثرها فصائل معارضة من توسيع نطاق سيطرتها على اجزاء من القاعدة العسكرية في حرستا.

يشار الى ان مباني إدارة المركبات تتوسط مدينتي عربين وحرستا وبلدة مديرا، وتعاني البلدات والمدن المحيطة بالإدارة من قصف متواصل .