صدور نشرة جديدة.. انخفاض أسعار غالبية الخضار وثبات في الفواكه الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاحد, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث سجلت اغلب الاسعار انخفاضا كالفليفلة والبندورة والباذنجان والخيار والملفوف واللفت والبصل والليمون ,مقارنة بالنشرة السابقة. كما حددت النشرة أسعار الفواكه حيث تبين أن الاسعار لاتزال ثابتة, باستثناء الكريفون, والتي شهدت انخفاض بالسعر, مقارنة بالنشرة السابقة. سيريانيوز

2018-01-08 14:03:08 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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