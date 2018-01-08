أفادت مصادر مؤيدة, يوم الاثنين, انه تم العثور على رفات عدد من الجيش النظامي لقوا حتفهم في معارك 2015 والتي وقعت في ريف دمشق الجنوبي الغربي.

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واشارت المصادر, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, الى ان الجيش استخرج رفات عدد من قتلى الجيش والذين لقوا مصرعهم في معارك ٢٠١٥ في التلول الحمر شرقي حضر

ودخل الجيش النظامي في 2 الشهر الجاري منطقة التلول الحمر قرب بيت جن, بموجب اتفاق مع مسلحي "جبهة النصرة" بريف دمشق الغربي.

وياتي دخول الجيش الى التلول الحمر بعدما بدأ مسلحو بيت جن في ريف دمشق بالخروج يوم الجمعة الى درعا وادلب، بموجب اتفاق مع الجيش النظامي.

وتمكن النظامي من تطويق مقاتلي "جبهة النصرة" في قرية مغر المير بريف دمشق بشكل كامل، عبر تقدمه على محور الطماثيات والهنغارات على الجهة الجنوبية لمجرى نهر الأعوج، وقطع طريق إمداد ومحاور تحركهم بين مزرعة بيت جن ومغر المير الذي يعد أحد أهم طرق إمداد التنظيم الرئيسية.