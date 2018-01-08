تعرض فريق قناة "العالم" الإيرانية, يوم الاثنين, للاستهداف خلال المعارك الدائرة في محيط إدارة المركبات التابعة للجيش النظامي في حرستا، بريف دمشق.

وقال مدير مكتب القناة في دمشق، حسين مرتضى، عبر حسابيه في موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر" أن سيارته تعرضت لإطلاق نار من قبل "المسلحين" عند تغطية معارك الجيش النظامي وحلفاؤه في حرستا بالغوطة الشرقية في ريف دمشق بعد فك الحصار عن إدارة المركبات.

ونشر مرتضى فيدو يوّثق حادثة تعرض سيارته للاستهداف من قبل المسلحين بعدة رصاصات أصابت زجاج السيارة الخلفي.

وسبق أن تعرض فريق قناة "العالم" في شهر آب عام 2013 للاستهداف بقذيفة صاروخية خلال تغطية الفريق للمعارك والاشتباكات في ريف اللاذقية الشمالي.

وتتواصل العمليات العسكرية على مدار أيام من قصف ومعارك في محيط إدارة المركبات في حرستا, حيث تمكن الجيش النظامي من فك الحصار عن الإدارة يوم الأحد، عقب غارات ليلية وعملية نوعية نفذتها قوات المهام الخاصة.

وبدأت منذ أسبوع المرحلة الثانية من معركة "بأنهم ظلموا"، وتمكنت إثرها فصائل معارضة من توسيع نطاق سيطرتها على أجزاء من القاعدة العسكرية في حرستا.

ويأتي التصعيد في محيط دمشق، رغم توصل الدول الضامنة للهدنة خلال اجتماع استانا في منتصف أيلول الماضي, لاتفاق حول إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا وهي الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, لمدة 6 أشهر قابل للتمديد .