قال "المرصد السوري" المعارض، يوم الأحد، ان السلطات التركية حجبت موقعه في تركيا والشمال السوري.

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وتابع المرصد في بيان ان ذلك "يتعارض مع حرية التعبير والرأي التي تدعي الحكومة التركية الدفاع عنها وحمايتها، كما يتعارض مع المادة 18 و19 من العهد الدولي للحقوق المدنية".

وأكد المرصد في بيانه أنه "لا يرتبط بأي تنظيم أو جهة سياسية أو عسكرية في سوريا أو غيرها من دول العالم"، مشيرا الى انه عمل "منذ اليوم الأول لانطلاقة الثورة السورية وحتى الآن، على رصد وتوثيق ونشر كافة التجاوزات والانتهاكات والجرائم التي مارستها وتمارسها الأطراف العاملة على الأرض السورية، من النظام إلى روسيا إلى التحالف الدولي والقوات التركية وصولاً للأطراف المعارضة للنظام".

وتأسس "المرصد السوري" المعارض، في أيار 2006، ويتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا له، وواجه اتهامات خلال السنوات الماضية بتغطيته غير الدقيقة للأحداث الميدانية في سوريا، في وقت تعتمد عليه وسائل الإعلام العربية والعالمية في تغطيتها للحدث السوري.

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