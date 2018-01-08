ألقت السلطات اللبنانية القبض، يوم الاثنين، على 15 سورياً بتهمة دخول البلاد خلسة.

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وقالت (الوكالة الوطنية للإعلام) ان دورية من مخابرات الجيش اوقفت 15 سوريا في زغرتا لدخولهم البلاد خلسة.

وسبق أن القى الامن اللبناني القبض على 18 سورياً بينهم ثلاثة أطفال، في 28 كانون الأول الماضي، وذلك في خراج بلدة الصويري _ البقاع الغربي، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.

وسبق أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والاغتصاب وتسهيل الدعارة و والسرقة وحيازة السلاح

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, لكنه تراجع في الفترة الاخيرة الى اقل من مليون لاجئ، لاول مرة منذ 2014.

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