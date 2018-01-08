تجارة دمشق تصدر نشرة لأسعار الألبان ومشتقاتها الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يوم الاثنين، نشرة أسعار الألبان ومشتقاتها.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت النشرة التي حملت الرقم (1)، سعر كيلو الحليب البقري كامل الدسم بـ250 ليرة، وسعر كيلو اللبن الرائب كامل الدسم مع عبوة بـ275 ليرة، وسعر كيلو اللبن المصفى البقري كامل الدسم بـ850 ليرة سورية. كما حددت النشرة سعر كيلو اللبن المصفى البقري متوسط الدسم بـ750 ليرة، وكيلو اللبن المصفى البقري منزوع الدسم بـ 650 ليرة. وتضمنت النشرة أسعار الجبنة البلدية البقرية (كاملة، متوسطة، منزوعة الدسم) وسعر الجبنة البقرية الشلل، والجبنة العكاوية. وأصدرت مديرية التجارة الداخلية في دمشق بداية العام الماضي نشرة لأسعار الألبان ومشتقاتها، بمستويات قريبة جداً لأسعار النشرة الحالية. يشار إلى أن أسعار الألبان والأجبان في دمشق تزيد عن تلك الواردة في نشرة التجارة الداخلية، حيث يباع كيلو اللبن المصفى البقري كامل الدسم بسعر ألف ليرة، بينما يباع كيلو الجبن البلدي البقري كامل الدسم بسعر 1300 ليرة. سيريانيوز

2018-01-08 10:51:05 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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