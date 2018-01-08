اصابة امرأة بسقوط قذيفة على باب توما في دمشق الاخبار المحلية شارك

أصيبت أمرأة، يوم الاثنين، جراء سقوط قذيفة صاروخية في منطقة باب توما بدمشق.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وقالت مصادر موالية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان قذيفة صاروخية سقطت في محيط باب توما بدمشق، ادت لاصابة امراة، واضرار مادية. وتتعرض عدة مناطق بدمشق وريفها لسقوط قذائف أسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي و تنظيم "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها في حرستا بالغوطة الشرقية في ريف دمشق . سيريانيوز

2018-01-08 10:12:25 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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