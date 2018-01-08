أعلن المصرف المركزي، يوم الاثنين، عن بدء العمل بنظام "التسويات الإجمالية" والذي يتيح للمتعاملين تنفيذ الحوالات في الزمن الحقيقي بين المصارف بحيث لا يزيد عن ساعة واحدة بدلاً من عدة أيام.

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وقال المصرف في بيان أنه "للمرة الأولى في تاريخ المصارف تستخدم سوريا نظام التسويات الاجمالية، وتمت تسميته بـ (نظام التسويات الإجمالية السوري إس واي جي إس) (سيريان غروس سيتلمينت سيستم)".

ولفت المركزي الى انه سيتم العمل بهذا النظام منذ يوم غد الثلاثاء، بشكل تدريجي على أن يتم البدء مع المصارف التي تقدمت بطلبات الاشتراك به والتي تم التأكد من جاهزيتها للعمل وفقه، حيث سيتم استكمال اشتراك باقي المصارف خلال الأيام القادمة.

وبين المركزي أنه "سيتم البدء بتنفيذ 5 حوالات على مستوى كل مصرف حتى نهاية الأسبوع الحالي، ومن ثم 10 حوالات في الأسبوع الثاني، و 20 في الأسبوع الثالث، و 30 في الأسبوع الرابع، لتصبح بعدها الحوالات بالأعداد المطلوبة مهما بلغت، وذلك حرصاً على الأمان المطلوب والتدرج اللازم في تنفيذ الحوالات".

ولفت المصرف أن "البداية ستكون للحوالات التي لا تزيد قيمتها على 5 ملايين ليرة سورية خلال المراحل المذكورة، والشهر الذي يليها ستصبح لاحقاً دون سقوف، وفيما يتعلق بالعمولات على تنفيذ الحوالات عبر النظام فستكون مجانية خلال هذه المراحل ورمزية في وقت لاحق".

ودعا المركزي في بيانه جميع المصارف التي تقدمت بطلبات الاشتراك بهذا النظام، إلى تنفيذ الحوالات التي يطلبها المواطنون المتعاملون خلال فترة استقبال الطلبات اليومية المحددة بساعتين خلال المراحل المذكورة أعلاه ومستقبلا خلال الدوام الرسمي وفقا للقواعد والتعليمات النافذة.

ويمكن للراغبين الاطلاع على المصارف التي أصبحت جاهزة للعمل على نظام "إس واي جي إس" من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي "سي بي.جي أو في.إس واي".

وتم تطوير البرنامج لدى مصرف سوريا المركزي بخبرات وكفاءات محلية ما حقق وفورات فاقت 2 مليار ليرة سورية بفضل تصميم وبرمجة وإدارة هذا النظام محليا.

يشار إلى أن المركزي ألغى الأربعاء الماضي، قرار تجميد صرف الحوالات الشخصية لـثلاثة أشهر، وحرر سقف التصريف اليومي، ورفع سقوف الحوالات الى 5 آلاف دولار امريكي.

سيريانيوز