أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الاثنين، ان برج توتر عالي مغذي لمحافظة السويداء انهار بسبب اعتداء ارهابي، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة.

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وقالت الوزارة في صفحتها الرسمية على "فيسبوك" ، "انهيار برج توتر عالي 230 ك.ف ( تشرين / الكوم ) المغذي لمحافظة السويداء بسبب اعتداء ارهابي مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة ".

ولفتت الوزارة الى ان ورشات الكهرباء ومنذ الصباح استنفرت بكامل طاقتها لإصلاح الاعطال بأسرع وقت ممكن , وجاري العمل لتأمين تغذية كهربائية بديلة لحين الانتهاء من اعمال الاصلاح واعادة التغذية الكهربائية لما كانت عليه.

وشهدت محافظة السويداء انقطاعاً في التيار الكهربائي في 20 تشرين الثاني الماضي، بسبب عطل طارئ على خط التوتر العالي المغذي للمحافظة.

وسبق لأعطال فنية أن أدت الى قطع التيار الكهربائي عن المناطق، حيث شهد يوم العاشر من شباط الماضي انقطاعاً في التيار الكهربائي من جميع المحافظات السورية استمر لعدة ساعات، قبل أن يبدأ بالعودة تدريجياً.

وتحسن واقع الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام منذ بضعة أشهر، بعد أن عانت معظم المناطق من نظام تقنين خانق وصل معه إلى 5 ساعات قطع مقابل ساعة واحدة وصل في العاصمة وتجاوز ذلك في مناطق الريف.

سيريانيوز