سعر غرام الذهب ينخفض إلى 17400 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

سجل سعر الذهب، يوم الاثنين، انخفاضا طفيف عن آخر سعر له، حيث بلغ غرام الـ21 قيراط 17400 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية لصنع الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ17400 ليرة للمبيع، وبـ17300 ليرة للشراء. كما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ14915 ليرة للمبيع، وبـ14815 ليرة للشراء. وكان سعر الذهب سجل يوم الأحد سعر 17500 ليرة للمبيع. سيريانيوز

2018-01-08 08:25:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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