أطلق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس يوم الاحد، الإنتاج في معمل الشركة العامة للزيوت النباتية بمنطقة النيرب وذلك بعد توقفها لسبع سنوات بسبب سوء الاوضاع الامنية في الريف الشرقي لحلب.

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وذكرت وكالة (سانا) الرسمية ان خميس قام بجولة على الريف الشرقي لمحافظة حلب، تم خلالها اطلاق عملية الانتاج بمعمل الزيوت في النيرب بطاقة انتاجية تبلغ 65 طنا من الزيوت و405 أطنان من البذور القطنية.

كما ساهم خميس، في وضع حجر الأساس في تل بلاط لمشاريع إعادة تأهيل معمل الأعلاف وتأهيل مركز غربلة البذار وإعادة تأهيل صومعة تل بلاط في منطقة السفيرة بحلب وبتكلفة تقدر بـ 4.3 مليارات ليرة سورية.

واطلع رئيس الحكومة على مراحل معالجة البذور القطنية واستخراج الزيوت النباتية منها وتعبئتها ضمن انواع واحجام مختلفة من العبوات وطلب من إدارة الشركة اتخاذ الاجراءات السريعة واللازمة للإقلاع بالعمل والانتاج في معمل عين التل التابع للشركة بعد اجراء الصيانة اللازمة له وإعادة تأهيله خلال الأشهر القليلة القادمة.

يشار الى ان حجم قيمة الخسائر "المهولة" التي أصابت القطاع الزراعي وصلت الى 1194 مليار , بحسب احصائية أخيرة صادرة عن وزارة الزراعة، في حين بلغت خسائر القطاع الصناعي العام في سوريا منذ عام 2011 4.5 مليار دولار.

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