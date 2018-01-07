فرط آرسنال بلقبه بطلاً لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي، بعد خسارته المفاجئة في الدور الثالث أمام مضيفه نوتنغهام فورست من الدرجة الإنكليزية الأولى 2-4 فيما تمكن جاره توتنهام من التأهل بالفوز 3-0 على ضيفه ويمبلدون.

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وكان أرسنال يخوض المباراة له الأولى له في المسابقة هذا الموسم، على غرار كل أندية الدوري الانكليزي الممتاز التي تبدأ مشوارها في الدور الثالث. ووجد فريق المدرب الفرنسي أرسين فينغر نفسه متخلفاً منذ الشوط الأول بهدف للأميركي إيريك ليكاج في الدقيقة 20.



وبعدما عادل الألماني بير ميرتيساكر لأرسنال في الدقيقة 23، تقدم المضيف مجدداً بهدف لليكاج في الدقيقة 44، قبل أن يعزز بن بريريتون النتيجة بركلة جزاء في الدقيقة 64. وقلص داني ويلبيك الفارق لآرسنال في الدقيقة 79، قبل أن يحسم كيران دويل النتيجة بركلة جزاء في الدقيقة 85.



وخلافاً للجار اللدود آرسنال، لم يجد توتنهام صعوبة في بلوغ الدور الرابع، وذلك بتغلبه على ضيفه ويمبلدون من الدرجة الثانية 3-صفر على ملعب "ويمبلي".



وحافظ توتنهام، الساعي إلى لقبه الأول في المسابقة منذ 1991، على سجله المميز بين جماهيره إذ لم يخسر على أرضه في المسابقة أمام فريق من الدرجات الدنيا منذ عام 1975 حين خرج على يد نوتنغهام فورست بعد مباراة معادة.



وفرض شروسبوري تاون من الدرجة الثانية مباراة معادة على ضيفه اللندني وست هام بإجباره على التعادل معه صفر-صفر، فيما بلغ نيوبورت كاونتي من الدرجة الثالثة الدور الرابع بفوزه على ضيفه ليدز يونايتد من الدرجة الثانية 2-1.