قالت مصادر إعلامية موالية، مساء الأحد، إن الجيش النظامي تمكن من فك الحصار عن ادارة المركبات في حرستا بريف دمشق، عقب غارات ليلية وعملية نوعية نفذتها قوات المهام الخاصة.

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وأوضحت المصادر ان عملية نوعية نفذتها قوات المهام الخاصة في الجيش النظامي تمكنت من الوصول الى مبنى ادارة المركبات في حرستا وكسر الطوق المفروض عليه، وبدء ادخال الامدادات اليه.

وأضافت المصادر ان الجيش النظامي تمكن من استعادة السيطرة على نقاط مشفى البشر ومبنى العضم مع منطقة المطاحن القريبة من ادارة المركبات، حيث دارت اشتباكات انتهت بفك الحصار عن المبنى.

ولفتت المصادر الى ان طائرات حربية نفذت غارات ليلية استهدفت المسلحين في حرستا، اضافة لقصف بصواريخ الفيل.

ومن جانبها قالت مصادر معارضة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ان نحو 41 غارة جوية استهدفت حرستا منذ صباح اليوم الأحد، إضافة لسقوط عدد من الصواريخ والقذائف على المدينة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وكانت حدة المواجهات ارتفعت بين الجيش النظامي و المسلحين على محاور حرستا بهدف فك الحصار عن مبنى ادارة المركبات التابع للجيش النظامي.

وبدأت يوم منذ اسبوع المرحلة الثانية من معركة "بأنهم ظلموا"، وتمكنت إثرها فصائل معارضة من توسيع نطاق سيطرتها على اجزاء من القاعدة العسكرية في حرستا.

وسبق للمعارضة ان اقتحمت القاعدة في تشرين الثاني الماضي، في حملة لتخفيف الضغط على بلدات وقرى الغوطة الشرقية التي شهدت هجمات جوية متزايدة مؤخرا.

يشار الى ان مباني إدارة المركبات تتوسط مدينتي عربين وحرستا وبلدة مديرا، وتعاني البلدات والمدن المحيطة بالإدارة من قصف متواصل .

ويأتي التصعيد في محيط دمشق، رغم توصل الدول الضامنة للهدنة خلال اجتماع استانا في منتصف أيلول الماضي, لاتفاق حول إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا وهي الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, لمدة 6 أشهر قابل للتمديد .

سيريانيوز