اهدر ريال مدريد نقطتين ثمينتين بعدما تعادل 2-2 مع مضيفه سيلتا فيغو على ملعب بالايدوس، ضمن الجولة 18 من الليجا.

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وتقدم سيلتا فيغو في الدقيقة الثالثة والثلاثين من تسديدة متقنة للدنماركي دانييل واس قبل أن يقلب الويلزي غاريث بيل النتيجة بأقل من ثلاث دقائق بتسجيله ثنائية (36 و38).



وتحسن سيلتا فيغو كثيراً في الشوط الثاني وأتيحت له فرصة إدراك التعادل من ركلة جزاء (72 تصدى لها نافاس) قبل أن يخطف التعادل بفضل الأوروغوياني غوميز (82).



وارتفع رصيد الفريق الملكي للنقطة 32 ويظل في المركز الرابع، كما ارتفع رصيد سيلتا فيغو للنقطة 22 في المركز الـ 14.