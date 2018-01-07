أصيب شخصين اثنين, يوم الأحد, جراء وقوع انفجار في محطة مترو الأنفاق بالعاصمة ستوكهولم في السويد.

وذكرت صحيفة (ذا لوكال) السويدية، على موقعها الإلكتروني، أن الانفجار وقع بمحطة "فاربي غارد" جنوب غربي العاصمة، وأدى لإصابة رجل ستيني بجروح خطيرة.

وأضافت الصحيفة أن امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا أصيبت هي الأخرى جراء الانفجار، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى مجاور.

و كان الجسم عبارة عن قنبلة يدوية، رغم عدم وجود تأكيد رسمي بذلك ,كما أن السلطات أغلقت محطة المترو والمنطقة المجاورة بها عقب وقوع الانفجار.

وجاءت الحادثة بعد اكثر من شهرين على وقوع انفجار في مدخل مركز للشرطة في مدينة هلسينبوري السويدية , حيث اقتصرت الخسائر على الماديات .

سيريانيوز