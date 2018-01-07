أعلن الحوثيون، يوم الأحد، إسقاط طائرة عسكرية تابعة لقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في محافظة صعدة شمالي اليمن، في حين قال التحالف العربي إن خللاً فنياً أدى لسقوط الطائرة.

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ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري قوله أن الطائرة التي أسقطتها "الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية" في مديرية كتاف بصعدة، من طراز "تورنادو" بريطانية الصنع.

ومن جانبه قال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان أن "إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة تعرضت لخلل فني أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات دون تعرض الطاقم الجوي لأي إصابات".

وأضاف أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف قد نفذت عملية خاصة مشتركة لإجلاء الطيارين من منطقة سقوط الطائرة شاركت فيها قوات برية وجوية وتم إجلاء الطيارين إلى داخل أراضي المملكة".

ويشهد اليمن منذ أيلول 2014، نزاع مسلح مستمر بين قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر آذار من العام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، وقوات الحوثيين التي كانت متحالفة حتى الآونة الأخيرة مع أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي قتل في مطلع كانون الأول جراء نزاع مسلح اندلع بين الطرفين الشريكين في العاصمة صنعاء التي سقطت في أيدي الحوثيين وحلفائهم في أيلول 2014.

ينفذ طيران التحالف العربي ضربات جوية متواصلة على مواقع في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما يرد الأخيرون بعمليات إطلاق متكررة للصواريخ على مواقع الجيش السعودي داخل أراضي المملكة.

سيريانيوز