نجح نادي برشلونة أخيراً في إتمام أحد أبرز صفقات العصر بضمّه النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو صانع ألعاب نادي ليفربول الإنكليزي رسمياً إلى صفوفه مقابل 160 مليون يورو.

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وبحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للنادي الكاتالوني في بيانه أنّه توصل إلى اتفاق مع إدارة ليفربول يقضي بانتقال كوتينيو، وذلك بعد فشل المفاوضات في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث رفضت إدارة الريدز ثلاثة عروض ضخمة من إدارة البرصا.

وفي انتظار الكشف عن تفاصيل التعاقد رسمياً من نادي برشلونة، ذكرت وسائل إعلام انكليزية وإسبانية أنّ الصفقة بلغت 160 مليون يورو (120 مليون يورو + 40 مليون يورو أخرى كمتغيرات) بعقد سيمتد لمدة 5 مواسم ونصف الموسم وبشرط جزائي بلغ 400 مليون يورو.

وسيصبح كوتينيو (25 عاماً) ثاني أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بعد مواطنه وصديقه المقرّب نيمار دا سيلفا الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بمبلغ قدّر بـ 222 مليون يورو.

كما سيغدو كوتينيو ثاني صفقة ضخمة مادياً يبرمها الـ"بلاوغرانا" في ظرف أشهر قليلة بعد ضم الفرنسي عثمان ديميبيله من بوروسيا دورتموند الألماني الصيف الماضي بمبلغ 105 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون أخرى في شكل متغيرات.

وفي سياق آخر متصل، ذكرت بعض التقارير الصحفية المقربة من البيت الكتالوني أنّ المدرب إرنستو فالفيردي قد يزجّ بنجمه البرازيلي في مواجهة إياب دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا ضد سلتا فيغو (انتهت 1-1 ذهاباً) الخميس المقبل لتكون مصافحة أولى لكوتينيو مع جمهور الـ"كامب نو".