أعلن فصيل "جيش العزة" المعارض، يوم الأحد، عن إسقاط طائرة استطلاع روسية بدون طيار كانت تحلق في أجواء مدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي.

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وقالت مصادر معارضة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان الفصيل التابع لـ"الجيش الحر" نشر صوراً قال انها لطائرة استطلاع روسية تم اسقاطها.

وذكر الفصيل ان الطائرة من طراز "orlan 10" وتم اسقاطها عبر استهدافها بالمضادات الأرضية، إذ يبلغ طول الطائرة 1.8 متر وعرض جناحيها يصل إلى 3.8 متر.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية حتى اللحظة على أنباء إسقاط طائرتها في ريف حماة.

وكان “جيش العزة” قد أعلن في 26 أيلول الماضي، إسقاط طائرة مروحية روسية بعد استهدافها بصاروخ مضاد للدروع، فوق منطقة المصاصنة بريف حماة الشمالي.

يشار الى انه تم خلال سنوات الحرب في سوريا، إعلان جهات معارضة إسقاط عدة طائرات حربية ومروحية، في حين أرجعت مصادر رسمية سقوط عدة طائرات عسكرية لأعطال فنية.

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