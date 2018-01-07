قاد ليونيل ميسي "التاريخي" ولويس سواريز فريقهما برشلونة إلى فوزه الأول في 2018، وذلك بنتيجة 3-صفر على حساب ضيفه ليفانتي الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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ورفع النادي الكاتالوني رصيده إلى 48 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن ملاحقه أتلتيكو مدريد الفائز السبت على خيتافي 2-صفر.



ويوسع الفارق مع ريال مدريد الرابع إلى 17 نقطة، الذي يواجه سيلتا فيجو في نفس الجولة، بينما يحتل فالنسيا المركز الثالث بـ 37 نقطة، أما ليفانتي فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الـ16.



ولم يمنح ليونيل ميسي نجم برشلونة الضيف ليفانتي سوى 12 دقيقة ليجعله بوابة جديدة لدخول التاريخ ليصبح الأكثر تهديفاً في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى بقميص فريق واحد صحبة الألماني غيرد مولر (365 هدفاً).



وسجّل ميسي هذا الاستثناء التاريخي الجديد في مباراته الـ400 التي يخوض لحساب الليغا بقميص برشلونة.



وسجل لبرشلونة كل من ليونيل ميسي في الدقيقة 12، ولويس سواريز في الدقيقة 37، وباولينيو في الدقيقة 93.