داهم الأمن اللبناني, يوم الأحد, أماكن لمقيمين سوريين في بلدة كفتون, واعتقل عددا من المشتبه بهم, لتجولهم بأوراق منتهية الصلاحية.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان دورية من مكتب مكافحة الارهاب في قوى الامن الداخلي قامت بتحويل المعتقلين الى الأجهزة المختصة للتحقيق.

وسبق أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والاغتصاب وتسهيل الدعارة و والسرقة وحيازة السلاح

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, فيما يقول مسؤولون لبنانيون أنهم تجاوزا مليون ونصف, حيث يشكلون عامل ضغط اقتصادي واجتماعي على البلاد.