سقط قتلى وجرحى، يوم الأحد، بانفجار سيارة مفخخة في مدينة ادلب شمال البلاد.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن نشطاء قولهم ان 18 شخصاً قتلوا، واصيب العشرات في التفجير.

وقالت مصادر معارضة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان سيارة مفخخة بأطنان من المتفجرات، انفجرت قرب تجمّع مقار وسكن لفصيل "أجناد القوقاز"، ما أدى إلى سقوط أكثر من 20 قتيلاً في حصيلة أولية وعشرات الجرحى.

ويتألف فصيل "أجناد القوقاز" من مئات المقاتلين القادمين من منطقة القوقاز في وسط آسيا ويتحالفون مع "هيئة تحرير الشام" ، ويشاركون إلى جانبها اليوم في المعارك في ريف ادلب الجنوبي.

ويتواجد "أجناد القوقاز" بكثافة داخل مدينة ادلب، حيث اتخذوا من شارع الثلاثين مقراً أساسياً لتواجدهم مع عائلاتهم، بالإضافة إلى مناطق أخرى في المدينة.

وتسيطر "هيئة تحرير الشام"، " جبهة النصرة" سابقاً، على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، فيما يقتصر وجود الفصائل المسلحة الأخرى على مناطق محدودة فيها.

وتشهد محافظة إدلب بين الحين والآخر تفجيرات، كان آخرها قبل 6 ايام، حينما انفجرت سيارة مفخخة على بوابة سجن ادلب المركزي غرب المدينة، أسفرت عن سقوط 3 جرحى.