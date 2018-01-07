أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس, قراراً منح بموجبه أعضاء الهيئة التعليمية المتفرغين تعويضاً إضافياً بنسبة 100 بالمئة.

ونص القرار الذي نشرته صحيفة (الوطن) المحلية, في عددها الصادر يوم الأحد, على منح أعضاء الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعات الحكومية والافتراضية السورية والمعهد العالي لإدارة الأعمال وللدراسات والبحوث السكانية تعويض تفرغ إضافي شهري من الموارد الذاتية في كل منها.

وأشار القرار إلى أن نسبة تعويض التفرغ من الراتب الشهري المقطوع 100 بالمئة لعضو الهيئة التدريسية أو البحثية، و50 بالمئة لعضو الهيئة الفنية، و25 بالمئة للمعيد.

ويشار إلى أنه يصرف تعويض التفرغ الشهري الإضافي اعتباراً من بداية العام الجاري على أساس الراتب الشهري المقطوع قبل الزيادة المقررة بموجب المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 وأحكام بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 27 لعام 2013.

سيريانيوز