سمح مصرف سوريا المركزي للمستوردين بتمويل مستورداتهم بسعر ٤٣٦ ليرة سورية من قبل المصارف العاملة في القطر المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي.

وأفادت صحيفة (الوطن) المحلية, في عددها الصادر يوم الأحد, بأن يكون المبلغ الممكن بيعه مرتبط بالمستندات المطلوب تمويلها وبالحدود التي يسمح بها مركز القطع التشغيلي للمصرف.

وكان مجلس الوزراء, ناقش مؤخراً واقع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية على أرضية الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد, مشيراً إلى أن خطوات المركزي ستكون واضحة فيما يخص طرح شهادات الإيداع وسعر الفائدة المشجع ودعم الصادرات إضافة إلى خطوات أخرى سيتخذها مجلس النقد والتسليف لاحقا.

وتعرض المركزي في الأيام الأخيرة إلى انتقادات كبيرة جراء قيامه بتخفيض سعر صرف الحوالات من 490 ليرة إلى 436 ليرة, حيث اعتبر الكثير من الفعاليات الاقتصادية أن هذا الأمر أدى إلى خسائر كبيرة في عقود التصدير, داعيين إلى تثبيت سعر صرف الدولار.

ويشار إلى أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفض من عتبة 500 ليرة منذ نحو شهرين إلى حدود إلى 400 قبل أن يعاود ارتفاعه الخميس الماضي 4 كانون الثاني الجاري, ليصل إلى 475 ليرة.

سيريانيوز