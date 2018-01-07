أصيب, يوم السبت, طفلين اثنين جراء سقوط قذيفتين متفجرتين على منازل الأهالي في منطقة مخيم الوافدين بريف دمشق.

وأفادت مصادر مؤيدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, نقلا عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق قوله أن قذيفتين صاروخيتين سقطتا على منطقة مخيم الوافدين في ريف دمشق ما أدى إلى إصابة طفلين اثنين بجروح و خسائر مادية .

وكانت قذيفة هاون سقطت على ضاحية الإسكان في مخيم الوافدين منذ أيام أدت إلى جرح خمسة أشخاص, ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة والعامة.

وتتعرض عدة مناطق بدمشق وريفها لسقوط قذائف أسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي و تنظيم "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها في حرستا بالغوطة الشرقية في ريف دمشق .

سيريانيوز