صدور نشرة جديدة.. ارتفاع أسعار اغلب الخضار والفواكه الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاحد, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث سجلت بعض الاسعار ثباتا باستثناء البندورة والخيار والتي شهدت انخفاض بالاسعار, مقابل ارتفاع اسعار البطاطا واللفت والزهرة والجزر والليمون ,مقارنة بالنشرة السابقة. كما حددت النشرة أسعار الفواكه حيث تبين أن الكرمنتينا والكريفون, سجلت ارتفاع الاسعار, مقارنة بالنشرة السابقة. سيريانيوز

2018-01-07 07:25:53 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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