ألقت السلطات التركية, يوم السبت, القبض على 36 مهاجراً غير شرعي, اغلبهم سوريون, في ولاية ازمير كانوا يحاولون التسلل إلى جزر اليونان بشكل غير قانوني.

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وذكرت وكالة (الاناضول) أن "قوات الدرك ضبطت المهاجرين الأجانب في منطقة "مادرا جايي" بولاية إزمير".

وحسب معلومات الوكالة، فإن 33 من المهاجرين سوريون، وثلاثة منهم من الكاميرون.

وجاءت الحادثة بعدما أوقفت السلطات التركية، يوم الجمعة، 121 مهاجرا غير شرعي معظمهم سوريين، أثناء محاولتهم عبور الحدود نحو اليونان.

وكانت السلطات التركية أوقفت يوم الثلاثاء الماضي نحو 500 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم سوريين، أثناء محاولتهم الوصول الى اليونان.