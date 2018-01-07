أصدر الرئيس بشار الأسد, يوم الاحد, مرسوماً يقضي بتمديد العمل بتثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب, لمدة سنة اضافية.

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ونص المرسوم, رقم 1 للعام 2018, الذي نشر عبر صفحة رئاسة الجمهورية, على تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 4 للعام 2017 لمدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء العمل بأحكامه..

وكان مجلس الوزراء بحث مؤخرا مشروع قانون يقضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 المتضمن جواز تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب لمدة سنة إضافية.

وأصدر الرئيس بشار الأسد في 2 كانون الثاني الماضي المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 الذي ينص على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب .

وحدّد المرسوم شروط تثبيت العامل المؤقت بأن يكون بعمل ذي طبيعة دائمة، ومضى على استخدامه أو التعاقد معه بشكل مستمر من تاريخ صدور المرسوم مدة سنة في الجهة التي يعمل لديها، باستثناء شركات ومؤسسات الانشاءات العامة التي يشترط أن يكون قد تم استخدامه أو تعاقده معها لمدة سنتين بشكل دائم..

ويتم تثبيت العاملين المشمولين بأحكام المرسوم على الملاك في حال توفر الشاغر وفي حال عدم توفره يتم تثبيتهم على شاغر محدث حُكماً لهذه الغاية.