السويسري فيدرر يقود منتخب بلاده للتتويج بكأس هوبمان لكرة المضرب اخبار الرياضة شارك

قاد النجم السويسري المخضرم روجر فيدرر منتخب بلاده إلى إحراز لقب كأس هوبمان للتنس بالفوز على ألمانيا 2-1 اليوم السبت في نهائي البطولة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحسم فيدرر ومواطنته بيليندا بينشيتش، اللقب لصالح الفريق السويسري، بالفوز الثمين في مباراة الزوجي المختلط، بعدما تبادل الفريقان، الفوز في مباراتي الفردي، في وقت سابق اليوم.



وتغلب الثنائي السويسري على الثنائي الألماني المكون من كيربر ومواطنها ألكسندر زفيريف، بواقع 4-3 (5-3)، و4-2، ليفوز الفريق السويسري بقلب البطولة.



وكان فيدرر، المصنف الأول على العالم سابقا، قد استهل فعاليات هذه المواجهة، بفوز ثمين 6ـ7 (4ـ7) و6ـ0 و6ـ2، على الألماني ألكسندر زفيريف، في وقت سابق اليوم.



ومنح فيدرر، فريقه التقدم 1ـ0، قبل أن تحرز كيربر التعادل 1-1، لتحسم المواجهة عبر المباراة المرتقبة للزوجي المختلط.



وجاء فوز فيدرر (36 عاما) اليوم بمثابة الثأر للنجم السويسري المخضرم من زفيريف، الذي تغلب عليه في دور المجموعات بالبطولة نفسها، مطلع عام 2016. سيريانيوز 2018-01-06 16:42:42 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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