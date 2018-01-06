تغلب أتلتيكو مدريد، على ضيفه خيتافي، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 18 من عمر الدوري الإسباني.

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ونجح أتلتيكو مدريد بالتغلب على جاره وضيفه خيتافي بثنائية نظيفة سجلها الأرجنتيني أنخل كوريا 18 وكوستا 68 وهي الدقيقة ذاتها التي تعرض بها الإسباني من أصل برازيلي للطرد بعد نيله الإنذار الثاني وذلك لاحتفاله مع الجماهير.



ووصل رصيد أتلتيكو مدريد إلى النقطة 39 في المركز الثاني مقابل تجمد رصيد خيتافي عند النقطة 23 في المركز الثامن.



وعاد كوستا إلى فريقه السابق قادماً من تشيلسي وسجل في المباراة الأولى له هدفاً ضد لييدا ايسبورتيو في كأس الملك (4-0).



وقلب فالنسيا الثالث تأخره بهدف أمام ضيفه جيرونا إلى فوز 2-1 على ملعبه "ميستايا" أمام 27749 متفرجا، ليعيد فارق النقطتين مع أتلتيكو الثاني برصيد 39 نقطة.



وافتتح جيرونا التسجيل عن طريق لاعب فالنسيا السابق بورتيو (8)، قبل ان يرد المضيف بهدفين لخوناس راماليو (27 خطأ في مرمى فريقه) وقائده دانيال باريخو (48 من ركلة جزاء).

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