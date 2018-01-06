نابولي يعزز موقعه بصدارة الدوري الايطالي بفوز ثمين أمام فيرونا اخبار الرياضة شارك

احتفظ نابولي بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه المتواضع 2-0 على فيرونا السبت في المرحلة العشرين.



لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ورفع نابولي رصيده إلى 51 نقطة مقابل 47 ليوفنتوس حامل اللقب في المواسم الستة الماضية والذي يحل على كالياري .



ونجح نابولي، بطل الشتاء، بتجاوز خروجه من ربع نهائي مسابقة الكأس على أرضه أمام أتالانتا 1-2 منتصف الأسبوع، ليتابع مشواره الناجح نحو إحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ 1990، علماً بأنه ودع أيضاً مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.



وقدم فيرونا الذي فاز للمرة الأخيرة على ملعب "سان باولو" عام 1983، لعباً دفاعياً في الشوط الأول حرم نابولي ترجمة فرصه، خصوصا كرة البلجيكي دريس مرتنز القريبة (17)، ومواجهة لورنتسو إنسينيي للمرمى من مسافة قريبة إذ أهدر برعونة فوق العارضة (31).



وفي الشوط الثاني، رضخ أخيراً دفاع فيرونا إنما أمام المدافع السنغالي العملاق خاليدو كوليبالي الذي ارتقى عالياً لركنية وتابعها برأسه على باب المرمى في الشباك (65)، مسجلاً هدفه الرابع هذا الموسم وهو الأعلى بين مدافعي "سيري أ".



وقضى نابولي على آمال ضيفه بهدف ثان لكايخون الذي سجل هدفه السادس هذا الموسم بمتابعة قريبة بيمناه على باب المرمى بعد عرضية من إنسينيي في الدقيقة 78. سيريانيوز 2018-01-06 17:06:13 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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