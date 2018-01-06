مانشستر سيتي يسحق بيرنلي برباعية ويبلغ الدور الرابع لكأس الاتحاد الانكليزي اخبار الرياضة شارك

بسهولة نجح مانشستر سيتي بالتأهل إلى دور الـ32 "الدور الرابع" من كأس الاتحاد الإنكليزي عقب فوزه على ضيفه بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدف السبت على ملعب الاتحاد.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وتقدم بيرنلي في الشوط الأول عبر هدف سجله آشلي بارنس في الدقيقة 25 واستمر تقدم الضيوف حتى نهاية الشوط الأول، في الشوط الثاني انتفض مانشستر سيتي ورد اعتباره بقوة بتسجيله أربعة أهداف عن طريق مهاجمه سيرجيو أغويرو في الدقيقتين 56 و58 ثم أحرز الألماني لوري سانيه الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 71 قبل أن يسجل برناردو سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 82.



وضمن الدور ذاته من البطولة وفي أبرز النتائج فاز ميدلزبره على سندرلاند (2-0) وواتفورد على بريستول سيتي (3-0) .



وهيديرسفيلد تاون خارج ملعبه على بولتون (2-1) و نيوكاسل يونايتد على ليتون تاون (3-1) و وست بروميتش ألبيون خارج ملعبه على إكستر سيتي بهدفين دون رد.



وكان ليفربول ومانشستر يونايتد تأهلا الجمعة إلى دور الـ32 أيضاً بفوز الأول على جاره وغريمه إيفرتون بهدفين مقابل هدف ويونايتد على ديربي كاونتي بالنتيجة ذاتها بعد أن كان متأخراً حتى الدقيقة 84 (0-1). سيريانيوز

2018-01-06 17:15:48 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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