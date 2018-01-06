أفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة يوم السبت ان طائرات من دون طيار حلقت فوق مطار حميميم العسكري في اللاذقية وان الدفاعات الروسية تصدت لها وأسقطت احدها.

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وقالت القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي ان "التطورات الأمنية في أجواء القاعدة ناجمة عن وجود تهديد من أجسام معادية يجري التعامل معها".

واشارت القناة المركزية للقاعدة الجوية ان "التجاوزات الأمنية على منطقة حميميم العسكرية سيدفع مرتكبوها ثمنا باهظاً على ارتكابهم لهذه الحماقات الغير مبررة.

من جهتها, قالت نشطاء ان طائرات بدون طيار مسيرة حلقت فوق قاعدة حميميم وانه تم التصدي لها بالمضادات الارضية", لافتة الى ان صفارات الإنذار أطلقت في المطار جراء هذا التحليق.

وقالت وكالة سبوتينك الروسية, الخميس, إن جبهة النصرة الإرهابية استخدمت طائرات بدون طيار للهجوم على الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

وأضافت الوكالة إن طائرتين بلا طيار استخدمتا قنابل على مناطق سكنية في جبلة وقرداحة، اللتين تقعان بالقرب من المطار العسكري للقوات الجوية الروسية في اللاذقية.

واشارت الوكالة ان قوات الدفاع الجوي التابعة للقاعدة الروسية حميميم دمرت كلا الطائرتين, لافتة الى ان جبهة النصرة" كانت تتحكم بالطائرات بدون طيار، وفقا لموقع "warfiles.ru".

وكانت صحيفة "كوميرسانت" نقلت عن مصدرين دبلوماسيين عسكريين، دون ان تسمهم، قولهم أن "قصف جماعة مسلحة لقاعدة حميميم بقذائف هاون أدى إلى تدمير 4 قاذفات من طراز سوخوي-24 ومقاتلتين من طراز سوخوي-35 إس، وطائرة نقل من طراز أن-72، ومستودع ذخيرة، فضلا عن إصابة أكثر من 10 عسكريين".

الا ان وزارة الدفاع الروسية نفت ذلك وقالت في بيان ان "مزاعم صحيفة (كوميرسانت) بشأن تدمير 7 طائرات حربية روسية في قاعدة حميميم ليست إلا خبرا زائفا".

وأوضح البيان أنه بعد غروب الشمس في 31 كانون الأول، تعرض مطار حميميم لقصف مفاجئ بقذائف هاون نفذته مجموعة تخريبية متنقلة من المسلحين، ما أدى إلى مقتل عسكريين اثنين.

وكانت منظومة "بانتسير أس 1" الروسية للدفاع الجوي اعترضت صاروخين أطلقهما مسلحون من محافظة إدلب باتجاه قاعدة حميميم الروسية أواخر كانون الأول الماضي، فيما سقط صاروخ آخر بالقرب من جبلة في محافظة اللاذقية.

يشار إلى ان القوات الروسية اتخذت من قاعدة "حميميم" مقراً لها، عقب مباشرتها عملية عسكرية في سوريا منذ 2015، وذلك لتقديم الدعم للجيش النظامي عبر الضربات الجوية المستهدفة لمواقع المسلحين.