أصيب عدد من الأشخاص, يوم السبت, نتيجة سقوط قذائف على ضاحية الأسد بريف دمشق ومنطقة الدويلعة على أطراف دمشق.

وذكرت مصادر عبر صفحات التواصل الاجتماعي, أن قذائف أطلقت على ضاحية الأسد, ما أسفر عن سقوط جرحى.

ونشرت المصادر صورا تظهر الأضرار الناجمة عن سقوط القذائف في المنطقة.

وكان شخصا أصيب، يوم الثلاثاء، جراء سقوط قذائف هاون على ضاحية الأسد بريف دمشق.

وتعاني منطقة ضاحية الأسد, الخاضعة لسيطرة النظام, منذ أيام من أوضاع أمنية متوترة, إذ تتعرض بشكل دائم لسقوط قذائف هاون, ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية, وذلك بشكل متزامن مع معارك تدور بين الجيش النظامي ومسلحي المعارضة في محيط حرستا.

من جهة أخرى, قال مصدر في قيادة شرطة دمشق لوكالة (سانا) الرسمية, أن "الفصائل المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية أطلقت 6 قذائف صاروخية على المنازل السكنية في منطقة الدويلعة بأطراف دمشق ما تسبب بإصابة شخصين بجروح ووقوع أضرار مادية في ممتلكات المواطنين".

وتعرضت منطقة الدويلعة في الآونة الأخيرة لسقوط قذائف هاون أسفرت عن سقوط ضحايا, بالإضافة لتعرض باقي مناطق دمشق لقصف بالقذائف, تزامنا مع تعرض ريف دمشق لاسيما الغوطة لتصعيد في العمليات العسكرية من قبل الجيش النظامي.

سيريانيوز