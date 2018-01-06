أعلن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس, يوم السبت, عن البدء بتشغيل محطة تحويل كهرباء بستان القصر لتغذية الأحياء الشرقية في حلب بالطاقة الكهربائية.

واشار خميس, خلال الاجتماع الذي تم عقده في مبنى محافظة حلب, ضمن زيارة الوفد الحكومي إلى المحافظة, الى انه "تم بدء تشغيل محطة تحويل كهرباء بستان القصر في حلب باستطاعة 66/20 كيلوفولطا بعد إنجاز أعمال إعادة تأهيلها بكلفة 3 مليارات ليرة سورية".

من جهته, قال وزبر الكهرباء محمد زهير خربوطلي, إن تدشين محطة تحويل كهرباء بستان القصر يهدف "لتغذية الأحياء الشرقية في حلب بالطاقة الكهربائية ".

وبدأ وفد حكومي برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء امس زيارة الى محافظة حلب بهدف الوقوف على الواقع الاقتصادي والخدمي فيها, وذلك بتوجيه من الرئيس بشار الأسد

وكان وزير الكهرباء اعلن في تشرين الثاني الماضي عام 2017 عن عودة التيار الكهربائي الى مدينة حلب بعد انقطاع دام 4 سنوات، موضحاً ان عملية تغذية الكهرباء لمحافظة حلب تمت عن طريق الخط البديل حماة – السلمية حلب.

وانقطعت الكهرباء عن المدينة، بعد خروج المحطة الحرارية المغذية عن الخدمة، في 7 تشرين الثاني 2013، وهي على بعد 25 كيلومترًا من المدينة على طريق حلب- الرقة.

وكان سكان حلب اعتمدوا على حلولٍ “قسرية” منها اللجوء إلى شراء “أمبيرات” من مولدات كبيرة يملكها التجار، ويبلغ سعر الأمبير الواحد حاليًا نحو 2500 ليرة، وتستهلك العائلة الواحدة ما لا يقل عن أمبير أو اثنين، تبعًا لرغبتها بتشغيل الأدوات الكهربائية في المنزل، كالثلاجة والغسالة وغيرها.

وتمكن الجيش النظامي من استعادة مدينة حلب، وأعلن في 22 كانون الاول الماضي، أن حلب مدينة خالية من السلاح والمسلحين بعد انتهاء عملية إجلاء مسلحي الأحياء الشرقية، بموجب اتفاق برعاية روسية تركية.