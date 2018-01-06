قالت مصادر موالية, يوم السبت, أنه تم تأجيل الامتحانات في مدارس ضاحية الأسد في حرستا بريف دمشق لمدة أسبوع إضافي نظراً للأوضاع الأمنية المتوترة واستمرار سقوط القذائف المتفجرة على المنطقة.

وأشارت المصادر على مواقع التواصل الاجتماعي, أن قرار التأجيل جاء حرصاً على سلامة الطلاب بسبب الاستهداف المتكرر بالقذائف المتفجرة من قبل تنظيم "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها في حرستا بالغوطة الشرقية بريف دمشق.

ويأتي ذلك قبل يوم واحد من انتهاء مدة التأجيل السابق لامتحانات المدارس, حيث تم تعليق الدوام الثلاثاء الماضي, حتى غداً الأحد 7 كانون الثاني الجاري.

وأصيب عدد من الأشخاص, في وقت سابق من يوم السبت, نتيجة سقوط قذائف على ضاحية الأسد بريف دمشق, بالتزامن مع قصف ومعارك بين الجيش النظامي ومقاتلين مسلحين في حرستا.

وتعاني منطقة ضاحية الاسد, الخاضعة لسيطرة النظام, منذ ايام من اوضاع امنية متوترة, اذ تتعرض بشكل دائم لسقوط قذائف هاون, ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية, وذلك بشكل متزامن مع معارك تدور بين الجيش النظامي ومسلحي المعارضة في محيط حرستا.

سيريانيوز