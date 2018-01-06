سيريانيوز :: جرحى بقذائف على ضاحية الأسد في ريف دمشق

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وذكرت مصادر عبر صفحات التواصل الاجتماعي, ان قذائف اطلقت على ضاحية الاسد, ماا سفر عن سقوط جرحى.

ونشرت المصادر صورا تظهر الأضرار الناجمة عن سقوط القذائف في المنطقة.

وكان شخصا اصيب، يوم الثلاثاء، جراء سقوط قذائف هاون على ضاحية الأسد بريف دمشق.

وتعاني منطقة ضاحية الاسد, الخاضعة لسيطرة النظام, منذ ايام من اوضاع امنية متوترة, اذ تتعرض بشكل دائم لسقوط قذائف هاون, ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية, وذلك بشكل متزامن مع معارك تدور بين الجيش النظامي ومسلحي المعارضة في محيط حرستا.

سيريانيوز

2018-01-06 11:20:53