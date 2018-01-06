تواصلت العمليات العسكرية, يوم السبت, في الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق, مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى في عدة مناطق.

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وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى وجرحى سقطوا جراء شن الطيران النظامي غارات على حرستا وعربين و مسرابا ومديرا في الغوطة الشرقية المحاصرة

واشارت المصادر الى سقوط جرحى جراء قصف مدفعي شنه النظامي على مدن وبلدات حمورية وسقبا والنشابية وحوش الصالحية و أوتايا في الغوطة.

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة ان سلاح الجو استهدف مواقع وطرق امداد التنظيمات المسلحة في بلدة عربين , ونقاط تابعة لتنظيم "جيش الاسلام" داخل بلدة مسرابا والنشابية

وأضافت المصادر ان سلاح الجو الحربي قام باستهداف مواقع التنظميات المسلحة في مدينة حرستا .

وتشهد الغوطة الشرقية ارتفاع غير مسبوق في العمليات العسكرية من قصف و تدهورا في الأوضاع الإنسانية جراء الحصار المفروض عليها نحو 5 سنوات والذي أدى إلى ندرة المواد الغذائية والطبية, وسط مناشدات من قبل منظمات أممية ودولية وعدة دول بإدخال المساعدات ومطالبات للنظام بفك الحصار وإجلاء المرضى.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع استانا في منتصف أيلول الماضي, لاتفاق حول إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا وهي الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, لمدة 6 أشهر قابل للتمديد .