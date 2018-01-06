حذرت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي, يوم الجمعة, من استنساخ النموذج السوري في ايران, التي تشهد منذ 28 كانون الاول الماضي احتجاجات, ضد الفساد والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.

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ونقلت وسائل اعلام عن هايلي قولها, في بيان صادر, قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي , ان "العالم شهد الفظائع التي حصلت في سوريا، والتي بدأت بنظام قاتل يحرم شعبه من حق التظاهر بشكل سلمي, لذلك علينا ألا نسمح بحدوث ذلك في ايران".

وحذرت المندوبة الأميركية من "إمكانية تحول الاحتجاجات التي خرجت آخر الشهر الماضي في ايران إلى نزاع شبيه بما حصل في سوريا".

وعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، جلسة طارئة لمناقشة الاحتجاجات التي تشهدها إيران، وذلك استجابة لطلب من الولايات المتحدة الامريكية .

وتشهد إيران احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد منذ 28 الشهر الماضي ضد الفساد والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد, وانتقلت فيما بعد إلى مدن إيرانية أخرى, ورفعت شعارات تطالب بإسقاط النظام الإسلامي في البلاد والمرشد علي خامنئي. وقد أدت إلى احتجاز المئات من المشاركين فيها.