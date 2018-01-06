أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية, يوم السبت, عن حالة الطرق في بعض المحافظات نتيجة الاحوال الجوية السائدة.

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واشارت ادارة المرور, في نشرة لها, تلقت وكالة (سانا) نسخة منها, ان "جميع الطرق في محافظة درعا سالكة عدا طريق عام اوتستراد دمشق درعا سالك بصعوبة حتى حدود المحافظة الإدارية للمحافظة بسبب تشكل الضباب الكثيف".

وبينت النشرة أن "جميع الطرق بمحافظة القنيطرة سالكة عدا طريق خان أرنبة حضر سالك بصعوبة نتيجة تشكل الجليد".

وشهدت معظم المحافظات, خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ,هطول كميات من الامطار, اغزرها في السويداء ودرعا.

وتميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح قريبة من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي, بحسب الارصاد الجوية.