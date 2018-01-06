هطولات مطرية متواصلة في معظم المحافظات أغزرها في السويداء الاخبار المحلية شارك

شهدت معظم المحافظات, خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ,هطول كميات من الامطار, اغزرها في عين العرب بمحافظة السويداء حيث وصلت إلى 49 مم وفي محافظة درعا بلغت46 مم في الصنمين.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وأوضحت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة كمية الأمطار الهاطلة , حيث بلغت في دمشق وريفها بالحرمون 41مم وسرغايا 5,5مم والزبداني9مم ومضايا وميسلون وعقربا 8مم وجديدة الشيباني 13,6مم وعسال الورد 4مم وقطنا 30مم والتل ودوار المطار16 مم والمزة10مم ودوما 5مم ومساكن برزة وقاسيون 15مم وساحة الحجاز والكسوة 24مم ويبرود2,6مم والقطيفة 11,5 مم والمشرفة 1,5مم ودمشق الدولي7مم والجراجير 1,2 مم. وفي محافظة السويداء, بلغت كمية الأمطار في عين العرب 49مم ومدينة السويداء 35مم وشهبا25مم وصلخد21مم والصورة الصغيرة 8مم. وفي محافظة درعا , بلغت كمية الامطار في تل شهاب 36,5 مم والشيخ مسكين 31مم وازرع 28مم ومدينة درعا 33مم والصنمين 46مم والمسيفرة34مم وبصرى 17,5 مم فيما بلغت 42مم في حضر بمحافظة القنيطرة و37 مم بمدينة القنيطرة. وفي محافظة حماة ,سجلت في الحميري ومحردة 2مم وحربنفسه 1,5مم وكفرزيتا 2,5مم والسعن وصوران 3,5مم وعقيربات 1مم وفي الغاب في شطحة 6مم وعين الكروم 7مم والكريم 5,5 مم والسقيلبية2مم. وفي محافظة طرطوس, بلغت في القدموس 4 مم والشيخ بدر 1,5 مم والدريكيش والصفصافة وصافيتا وحمام واصل 2مم وطرطوس 6,5مم. وعن محافظة حلب, سجلت في اعزاز 3 مم وحلب 6 مم وعفرين 5 مم والسفيرة 2,5 مم وجرابلس والباب 2مم. وفي محافظة اللاذقية, سجلت كمية الامطار في كسب 5 مم والمزيرعة 2 مم والقرداحة 16,1 مم والحفة 2مم والقطيلبية 3,5 مم وبوقا 5ر5مم واللاذقية 21,2 مم ووادي قنديل 3مم ومطار الباسل 6,1مم والبهلولية 4مم. وفي محافظة الحسكة بلغت في عامودا 1,5مم وتل حميس 10مم ومبروكة 1,5مم. وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح قريبة من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق ببقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة. وتوالي درجات الحرارة غدا ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام. وتكون درجات الحرارة المتوقعة لأيام.. السبت الأحد الاثنين دمشق 11-2 13-3 15-4 القنيطرة 9-1 11-2 13-3 درعا 10-4 12-5 14-6 السويداء 9-2 11-3 13-4 حمص 12-2 14-5 15-6 حماة 10-6 11-5 13-5 الحسكة 14-4 15-5 17-6 اللاذقية 15-9 17-10 17-11 طرطوس 17-9 19-10 19-11 حلب 11-2 13-3 14-4 ادلب 10-3 12-4 13-5 دير الزور 12-4 14-5 16-6 الرقة 11-3 13-4 15-5 سيريانيوز

2018-01-06 09:17:24 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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