دعت الأمم المتحدة, يوم الجمعة, جميع الأطراف السورية إلى حماية المدنيين والبنى التحتية, وذلك تعليقاً على التطورات وتصاعد حدة العمليات العسكرية التي تشهدها محافظة ادلب في الأيام الأخيرة.

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ونقلت وسائل اعلام عن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قوله, في إيجاز صحفي, ان "التقارير الواردة من سوريا تفيد باستمرار القصف الجوي على قرية (تل الطوقان) وبلدة (معرة النعمان) بريف ادلب, ما أدى لمقتل نحو عشرة اشخاص وإلحاق أضرار بمستشفى للأطفال والولادة".

واشار المسؤول الاممي الى ان التقارير الوردة التي تفيد باستمرار القتال والقصف الجوي بادلب "مقلقة", مشددا على ان تلك الاعمال "تسبب معاناة للمدنيين الذين يعيشون ظروفا صعبة وهم بأمس الحاجة للإغاثة الإنسانية".

وتشهد عدة مناطق بريف ادلب منذ الايام الماضية تصعيد في عمليات القصف, مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى, وسط حركة نزوح من الأهالي هربا من العمليات العسكرية, وسط تقدم للجيش النظامي في الريف الجنوبي, في اطار عملياته العسكرية ضد مسلحي المعارضة.

وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع استانا في أيلول الماضي لاتفاق حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.