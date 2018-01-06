ألقت السلطات السعودية, يوم السبت, القبض على 11 أميراً, تجمهروا في القصر الملكي في العاصمة الرياض.

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وعلمت صحيفة “سبق” السعودية من مصادرها أن "11 أميراً قاموا بالتجمهر في قصر الحكم، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم".

وكشفت المصادر أنه بعد إبلاغهم بخطأ مطالبتهم، ورفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر الأمر “للحرس الملكي” “كتيبة السيف الأجرب” بالتدخل، وتم القبض عليهم، ويتزعمهم الأمير (س . ع . س بن سعود بن فيصل بن تركي) وإيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم.

وجاء امر الاعتقال عقب اصدار الملك السعودي سلمان عددا من الأوامر الملكية، التي تهدف للتخفيف على المواطنين أعباء المعيشة جراء الاجراءات الاقتصادية الأخيرة.

يشار الى ان السعودية اصدرت في 4 تشرين الثاني الماضي، قرارا بتوقيف عشرات الاشخاص من الطبقة النخبوية في البلاد، بينهم أمراء من العائلة المالكة، ووزراء ومسؤولون سابقون، ورجال أعمال بتهم تتعلق بالفساد, الا انها افرجت عن 23 كانوا محتجزين بعد أن توصلوا لاتفاقات مع الحكومة.