تواصلت, يوم السبت, العمليات العسكرية من قصف ومعارك بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة المسلحة, في محيط ادارة المركبات بمدينة حرستا بريف دمشق.

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وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان ان معارك عنيفة دارت بين مسلحي المعارضة والجيش النظامي في محيط ادارة المركبات بحرستا.

واشارت المصادر الى تقدم لقوات الجيش وسيطرتها على نقاط هامة في المنطقة.

واضافت المصادر ان قصفا من الطيران الحربي طال محيط ادارة المركبات, ونفذ عدة طلعات فوق حرستا , مستهدفا تحصينات المسلحين في المنطقة.

من جهتها, تحدثت مصادر معارضة ان طيران النظامي استهدف بغارتين جويتين مواقع سيطرة قواته داخل إدارة المركبات في الغوطة الشرقية .

وتتواصل العمليات العسكرية على مدار ايام من قصف ومعارك في محيط ادارة المركبات, في محاولة من الجيش النظامي لفك الحصار عن القاعدة العسكرية.

وبدأت يوم الأحد الماضي المرحلة الثانية من معركة "بأنهم ظلموا"، وتمكنت إثرها فصائل معارضة من توسيع نطاق سيطرتها على اجزاء من القاعدة العسكرية في حرستا.

وسبق للمعارضة ان اقتحمت القاعدة في تشرين الثاني الماضي، في حملة لتخفيف الضغط على بلدات وقرى الغوطة الشرقية التي شهدت هجمات جوية متزايدة مؤخرا.

يشار الى ان مباني إدارة المركبات تتوسط مدينتي عربين وحرستا وبلدة مديرا، وتعاني البلدات والمدن المحيطة بالإدارة من قصف متواصل .

ويأتي التصعيد في محيط دمشق، رغم توصل الدول الضامنة للهدنة خلال اجتماع استانا في منتصف أيلول الماضي, لاتفاق حول إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا وهي الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, لمدة 6 أشهر قابل للتمديد .